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Serinlemek için gölete giren 15 yaşındaki çocuk boğuldu
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27 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Serinlemek için gölete giren 15 yaşındaki çocuk boğuldu

Serinlemek için gölete giren 15 yaşındaki çocuk boğuldu

Göletten görüntü

Jandarma Kışla 

-Ekiplerden görüntü
-Cenazenin taşınması

( NİĞDE - EK) NİĞDE

- Niğde’de serinlemek için gölete giren 15 yaşındaki çocuk, boğularak hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte Ulukışla ilçesine bağlı Hüsniye Köyü'ndeki göle giden Mehmet Efe Karabulut (15), serinlemek için göle girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan Efe'nin arkadaşları, durumu ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye, sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD Su Altı Su Üstü Arama Kurtarma Ekibi tarafından yapılan çalışmada, talihsiz gencin cansız bedenine ulaşıldı.Mehmet Efe Karabulut'un cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.
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