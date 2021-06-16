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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Serinlemek için girdiği sulama kanalında kayboldu

Serinlemek için girdiği sulama kanalında kayboldu

Gençlerin suya girdiği yer

Boğulma Tehlikesi Kız Arkadaş Polis Merkezi Alabalık Sulama Kanalı 

-Vatandaşların gencin kaybolduğu yere bakması
-Toplanan kalabalık
-Gencin suda kaybolduğunu gören vatandaşın olayı anlatması

( ADANA )- Adana’da serinlemek için sulama kanalına giren iki arkadaştan biri “beni kurtarın boğuluyorum, yardım edin” dedikten sonra suda kayboldu ADANA

- Adana’da serinlemek için sulama kanalına giren iki arkadaştan biri kayboldu. Edinilen bilgiye göre olay Yüreğir ilçesine bağlı Tahsilli Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, kız arkadaşlarıyla birlikte merkez Yüreğir ilçesi Ege Bagatur Bulvarına gelen iki genç, serinlemek için DSİ’ye ait sulama kanalına girdi. Akıntıya kapılan gençlerden biri kendi imkanlarıyla çıkarken, diğeri ise suda batıp çıkmaya başladı.
Bir süre suda çırpınarak sürüklenen genç, gözden kayboldu. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve Cankur ekibi sevk edildi. Sudan çıkan genç ve kız arkadaşları polis merkezine götürülürken İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, kanalda arama başlattı. Gençleri yüzerken gören bir vatandaş ise boğulma tehlikesi atlatan iki gençten birinin kanaldan çıkarak canını kurtardığını diğerinin ise “beni kurtarın boğuluyorum, yardım edin” dedikten sonra suda kaybolduğunu söyledi.

Dalgıç polislerin çalışmaları sürüyor. Bu yıl Adana’da 8 kişi boğularak öldü. (FKE-
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