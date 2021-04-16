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16 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Serinlemek için girdiği kanalda boğularak hayatını kaybetti

Serinlemek için girdiği kanalda boğularak hayatını kaybetti

Sulama kanalı çevresinde bekleyen yakınlarından detaylar

Kanald Polis Sulama Kanalı Polis Ekipleri 

-Sulama kanalından detaylar
-Jandarma detayları
-Genel detay ve görüntüler

( ŞANLIURFA )- Şanlıurfa'da boğulan çocuğun cesedine ulaşıldı ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'da serinlemek için sulama kanalına giren çocuğun cesedine ulaşıldı. Edinilen bilgiye göre olay, dün Eyyübiye ilçesindeki eski havaalanı yakınlarında meydana geldi. Sulama kanalına giren İsmail Demircan (15), bir süre sonra akıntıya kapıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Dalgıç polis ekipleri, bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. İki gündür süren arama çalışmaları sonrası ekipler, Demircan'ın cesedini düştüğü yerden 8 kilometre uzaklıktaki Çamurlu Mahallesinde ulaştı. Cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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