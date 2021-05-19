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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Serinlemek için girdiği göletten 2 saat sonra cansız bedeni çıktı

Serinlemek için girdiği göletten 2 saat sonra cansız bedeni çıktı

Bölgeden detaylar

Yüzme Jandarma Cenaze Karya Sudan 

-Arama çalışmaları detaylar
-Ekipler detaylar
-Gencin cansız bedenine ulaşılması
-Detaylar

( SAKARYA ) -- 18 yaşındaki Mehmet’in cansız bedenini AFAD sudan çıkarttı- Yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi SAKARYA

- Sakarya’nın Arifiye ilçesinde arkadaşları ile yüzmeye girdiği gölette kaybolan 18 yaşındaki Mehmet Can İnan’ın, 2 saat sonra cansız bedenine AFAD ekiplerince ulaşıldı. Gencin cansız bedeninin göletten çıkarıldığı esnada ise yakınlarının ‘Bize gösterin’ feryatları yürekleri dağladı. Olay, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan Mollaköy Göletleri'nin Kumbaşı Mahallesi mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre 18 yaşındaki Mehmet Can İnan, arkadaşlarıyla birlikte gölete yüzmeye geldi. Gölette yüzerken gözden kaybolan İnan'ı fark eden yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine kısa süre içinde jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kurtarma botuyla gölete giren ekipler önce su üstünde arama çalışması yaptı. Bu sırada hazırlanan AFAD'ın dalgıçları gölete dalış yaptı. Gencin yakınları ise bu esnada gözyaşları içerisinde haber bekledi. Arama çalışmalarında İnan’ın cansız bedenine ulaşıldı. Bu esnada göletin etrafındaki yakınlarının feryatları ise yürekleri dağladı. İnan'ın cenazesi sudan çıkarıldığı sırada sinir krizi geçiren ailesi ve arkadaşları, ‘O'nu bize gösterin’ diye feryat etti. Ambulansa alınan gencin cansız bedeni, morga götürüldü. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı. (BCT-
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