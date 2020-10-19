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19 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Serinlemek için girdiği gölette boğuldu

Serinlemek için girdiği gölette boğuldu

Göletten görüntü

Yüzme Jandarma Cenaze Bild Sudan 

-ekipler
-cesedin çıkarılması
-fotoğraf

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ta serinlemek için gölete giren genç boğularak hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre; Tokat merkeze bağlı Kadıvakfı köyünde Kenan Uçar (25), yüzmek için arkadaşları ile gölete girdi. Bir süre sonra suda batıp çıkmaya başlayan Uçar’a arkadaşlarının yardım çabaları yetersiz kaldı. Suda gözlerde kaybolan gencin arkadaşları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine çağrılan Tokat AFAD ekibi gölette çalışma yaptı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından gencin cenazesi sudan çıkartıldı. Uçar'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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