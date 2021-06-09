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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Serinlemek için girdiği derede mahsur kaldı

Serinlemek için girdiği derede mahsur kaldı

Delikan'dan detay

Mahsur Kaldı Uyuşturucu Madde Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Dere Yatağı 

-ekiplerden detay
-dereden detay

( BURSA ) BURSA

- Bursa’da uyuşturucu etkisindeki bir kişi serinlemek için 5 metrelik dereye atladı. Derenin içine atlayan Recep Delikan yarım saat mahsur kaldı. Delikan itfaiye ekiplerince yarım saatlik çalışma sonucu kurtarıldı. Olay, dün saat 21.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen göre, uyuşturucu madde etkisinde olduğu öğrenilen Recep Delikan (52), serinlemek için Gökdere deresine atladı. Yaklaşık 5 metrelik duvardan atlayan Delikan, atladığı dere yatağında mahsur kaldı. Uyuşturucu maddenin etkisiyle şoka girip dere yatağına uzanan Delikan'ı gören mahalle sakinleri durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri, halat yardımıyla kurduğu istasyonla Delikan'ı dere yatağından yarım saatlik çalışma sonucu çıkartıldı. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan Delikan, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Delikan'ın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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