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Serinlemek için girdiği baraj gölünde kayboldu
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1 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Serinlemek için girdiği baraj gölünde kayboldu

Serinlemek için girdiği baraj gölünde kayboldu

Olay yerinden görüntü

Jandarma Baraj Göleti Baraj Gölü 

-Detaylar

( DENİZLİ ) -. DENİZLİ

- Denizli’de arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için baraj gölüne giren kişiden haber alınamıyor. Denizli’nin Güney ilçesi Cindere Baraj Gölüne arkadaşlarıyla birlikte giden Halil İbrahim Gökmen (33) serinlemek için suya girdi. Arkadaşlarıyla birlikte girdiği gölette kaybolan Gökmen’in arkadaşları aramalarına rağmen haber alamadı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Gökmen’e arama çalışmaları Cindere baraj göleti içerisinde devam ediyor. (FP-MB-Y)
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