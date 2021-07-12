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Serinlemek için girdiği baraj gölünde cansız bedeni çıktı
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12 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Serinlemek için girdiği baraj gölünde cansız bedeni çıktı

Serinlemek için girdiği baraj gölünde cansız bedeni çıktı

Arama kurtarma ekiplerinden görüntü

Jandarma Cenaze Güvenlik Güçleri Baraj Gölü Sağlık Ekipleri 

-Cansız bedenden görüntü
-detay görüntü

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde baraj gölüne giren 22 yaşındaki genç çocuk boğularak can verdi. Olay, Diyarbakır’ın Ergani İlçesi Yoncalı Mahallesi Kralkızı Baraj gölünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre serinlemek için baraja giren 22 yaşındaki Aydın Gider, aniden suda kayboldu. Arkadaşları Gider’in kaybolduğunu fark edince durumu AFAD, UMKE, jandarma balık adamlar ve 112 ekipleri haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yarım saatlik arama kurtarma sonrası Aydın Gider’in cansız bedenine ulaştı. Gider'in cenazesini otopsi için sağlık ekiplerine teslim ederek ambulansla Ergani Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili güvenlik güçleri inceleme başlattı.
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