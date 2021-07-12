Serinlemek için girdiği baraj gölünde cansız bedeni çıktı

-Cansız bedenden görüntü

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( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde baraj gölüne giren 22 yaşındaki genç çocuk boğularak can verdi. Olay, Diyarbakır’ın Ergani İlçesi Yoncalı Mahallesi Kralkızı Baraj gölünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre serinlemek için baraja giren 22 yaşındaki Aydın Gider, aniden suda kayboldu. Arkadaşları Gider’in kaybolduğunu fark edince durumu AFAD, UMKE, jandarma balık adamlar ve 112 ekipleri haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yarım saatlik arama kurtarma sonrası Aydın Gider’in cansız bedenine ulaştı. Gider'in cenazesini otopsi için sağlık ekiplerine teslim ederek ambulansla Ergani Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili güvenlik güçleri inceleme başlattı.

