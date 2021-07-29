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Serinlemek için denize giren baba ve kızı boğulma tehlikesi geçirdi
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29 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Serinlemek için denize giren baba ve kızı boğulma tehlikesi geçirdi

Serinlemek için denize giren baba ve kızı boğulma tehlikesi geçirdi

baba ve kızının hastaneye getirilmesi

Boğulma Tehlikesi İlk Müdahale Hastane Altın Sudan 

-olay yeri
-Detaylar

( ORDU ) ORDU

- Ordu’nun Fatsa ilçesinde serinlemek için denize giren 9 yaşındaki kızını kurtarmak isteyen baba ile kızı, boğulma tehlikesi geçirdi. Denizden çıkartılan baba ile kızı, 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı.Olay, ilçeye bağlı Dolunay Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesinin kontrolünde serinlemek için denize giren 9 yaşındaki Nilsu Yeşil, dalgaların arasında gözden kayboldu. Kızının imdadına koşan baba Yaşar Yeşil, dalgaların içinde kızını kurtarmaya çalıştı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine gelen ekiplerin ve çevredeki vatandaşların da yardımıyla sudan çıkartılan baba ile kızı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Fatsa Devlet Hastanesi’ne götürüldü.Babanın sağlık durumu ciddiyetini koruyorOlay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Fatsa Devlet Hastanesi’ne götürülen baba ile kız burada tedavi altına alındı. 9 yaşındaki Nilsu Yeşil’in bilincinin açık olduğu öğrenilirken, baba Yaşar Yeşil’in ise durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Ekipler vatandaşların bu alanda denize girmemesi için uyarılarda bulundu.
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