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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Serinlemek için baraja giren şahıs boğularak hayatını kaybetti

Serinlemek için baraja giren şahıs boğularak hayatını kaybetti

Dalgıç ekiplerinin su içerisinde arama yapması

Jandarma Cenaze Bild Göreme Sağlık Ekipleri 

-Şahsın bulunması
-Şahsın çıkartılması
-Olay yerinden görüntü

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman’da serinlemek için Atatürk Barajı'na giren bir kişi boğularak hayatını kaybetti. Olay, Adıyaman’ın Kahta ilçesinde meydana geldi. Atatürk Barajı kenarına gelerek burada oturan üç arkadaştan Vedat Güven (24) serinlemek için baraja girdi. Bir süre sonra karanlıkta gözden kaybolan Vedat Güven’i göremeyen arkadaşları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine jandarma, 112 sağlık ekipleri, itfaiye, AFAD ve Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Sualtı Amirliği dalgıç ekipleri geldi. Dalgıç ekipleri yaklaşık 2 saatlik bir çalışmanın ardından Vedat Güven’in cansız bedenine ulaştı. Güven'in cenazesi, otopsi için Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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