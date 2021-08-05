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Serinlemek için baraja giren çocuk boğuldu
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5 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Serinlemek için baraja giren çocuk boğuldu

Serinlemek için baraja giren çocuk boğuldu

Barajdan görüntü

Polis Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Ekiplerden görüntü
-Cansız bedenin çıkarılışından görüntü
-olay yeri ekiplerinde görüntü

( DENİZLİ )-Boğulan arkadaşlarını gören çocuklar telaşa kapılarak kaçtı DENİZLİ

- Denizli’de 3 arkadaşıyla beraber serinlemek için baraja gelen çocuk, bir süre sonra gözden kayboldu. Ekipler arama sonucu çocuğun cansız bedenine ulaşılırken, telaşa kapılarak olay yerinden kaçan arkadaşları için arama çalışması başlatıldı. Olay, Pamukkale ilçesi Karakurt Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 7 ile 8 yaşları arasında oldukları öğrenilen 4 arkadaş, Vali Recep Yazıcıoğlu Barajı’na geldi. Burada henüz kimliği belirlenemeyen bir çocuk, serinlemek için terliklerini çıkararak suya girdi. Ardından akıntıya kapılan çocuk yardım isterken bir anda gözden kayboldu. Bu sırada telaşa kapılan arkadaşları korkarak olay yerinde kaçtı. O sırada balık tutan vatandaşalar durumu fark ederek ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, balık adamlarla birlikte barajda arama gerçekleştirirken, polis ekipleri ise çevrede araştırma yaptı. Aradan geçen yaklaşık 1 saatin ardından ekipler barajda çocuğun cansız bedenine ulaştı. Cansız beden ekipler tarafında kenara getirilirken, inceleme yapmak üzere bölgeye Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Ekipler olay yerinde incelemelerini gerçekleştirirken, polis ekipleri çocuğun ailesini ve kaçan çocukları bulmak için çalışma başlattı. Öte yanda, polis ekipleri cansız bedeni çıkarılan çocuğun kimliğini belirlemeye çalışıyor.
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