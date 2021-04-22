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22 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Seren Serengil’in Can Tanrıyar’a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada mütalaa açıklandı

Seren Serengil’in Can Tanrıyar’a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada mütalaa açıklandı

Seren Serengil’den arşiv görüntü

( İSTANBUL )- Seren Serengil’in 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi İSTANBUL

Cumhuriyet Parmak Sosyal Medya Cumhuriyet Savcısı Hapis Cezası 


-. Cumhuriyet savcısı sanık Serengil hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası isteminde bulundu. Sunucu Seren Serengil'in yapımcı Can Tanrıyar'a sosyal medya hesabı üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Can Tanrıyar’ın avukatı hazır bulunurken, Seren Serengil’in mazeret sunduğu öğrenildi. Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, Seren Seren Serengil’in Can Tanrıyar’ın adını ve soyadını belirterek herkese açık paylaşımı gerçekleştirdiği ve paylaşımda yer alan sözler incelendiğinde kaba söz sınırının aşıldığı, sözlerin kişinin onur şeref ve saygınlığına zarar verecek boyutta olduğu açıklandı. Mütalaada Seren Serengil’in ‘sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle alenen hakaret' suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Duruşma sanık Seren Serengil’in mütalaaya karşı savunma yapması için ertelendi. İddianameden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Can Tanrıyar ‘müşteki', Seren Serengil ‘şüpheli' olarak yer almıştı. İddianamede, Serengil'in sosyal medya hesabından ‘bu manyak için gerekeni yapalım. Tımarhanelik ama önce bir parmaklık görsün, belki düzelir. Bu adam herkesi ölümle tehdit ediyor, namusuma laf ediyor. Kim diye sorarsanız Petek Dinçöz'ün Cumhurbaşkanına seslendiği Can Tanrıyar'dır' şeklinde paylaşımda bulunduğu anlatılmıştı. Sözlerin müşteki Tanrıyar'ın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olduğunun belirtildiği iddianamede, şüpheli Serengil'in ‘sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle alenen hakaret' suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.
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