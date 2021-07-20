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Serdar Ortaç'tan muhteşem konser
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20 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Serdar Ortaç'tan muhteşem konser

Serdar Ortaç'tan muhteşem konser

KONSERDEN DETAY

İsaf Forma 

-ORTAÇ'IN KONUŞMASI
-SAHNEDEN DETAYLAR

( MUĞLA )- "Evliliği beceremedim, siz mutlu olun" MUĞLA

- Önceki akşam Azka Otel'de sahneye çıkan Serdar Ortaç, konserini izlemeye gelen sevenlerine samimi açıklamalar yaptı. Ortaç evli olan çiftlere “Ben evliliği beceremedim siz mutlu olun” dedi.
Bardakçı koyunda bulunan Azka sahnesinde 2 saat boyunca enerjik bir performans sergileyen Serdar Ortaç, Bilsem Ki şarkısını söylemeden önce misafirleriyle sohbet etti. Sohbet esnasında evli çiftlere "Memnun musunuz evlilikten?" diye soru soran Ortaç, "Ben evliliği beceremedim, siz mutlu olun" dedi.
Sohbet sonrası tüm çiftleri dansa davet eden Ortaç, misafirlerini bir an olsun oturtmadı. Azka Sahne'ye çıkan Ortaç, sevenlerinin kağıda yazıp gönderdikleri istek şarkılarını da okumayı ihmal etmedi.
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