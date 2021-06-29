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29 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Serada Hint keneviri yetiştiren 1 kişi tutuklandı

Serada Hint keneviri yetiştiren 1 kişi tutuklandı

- Serada yetiştirilen kenevirler

( ERZİNCAN ) ERZİNCAN

Adli Kontrol Jandarma Uyuşturucu Altın Gözaltı 


- Erzincan'da sera içerisine Hint keneviri ektikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı bir beldede sera içerisinde kenevir bitkisi ekildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, kenevir ekimi ile uyuşturucu imal ve ticari yaptığı tespit edilen şüpheli H.Ç ve A.Ç'nin evi ile bahçesinin yanında eklentilerde arama yaptı. Aramada, bahçede ekili 302 kök Hint keneviri ve 1 kilo 924 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alının ve jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı A.Ç ise tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. (EFS-AA)
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