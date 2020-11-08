Şenkaya’da 30 çiftçi büyükbaş hayvanlarını dolandırıcılara kaptırdı

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-Ahırdan ve senetlerden görüntüler



( ERZURUM ) ERZURUM



- Çiftçilerin iddiasında dolandırıcılar beş altı yıl hayvan alıp parasını ödeyerek güvenini kazandıktan sonra 810 tane hayvan alarak parasını ödemediler. Çiftçilerin iddiasında Yurdalan B. 30 çiftçiden 810 adet büyükbaş hayvan alıp karşılığında vadeli çek ve senet verdi. Büyükbaş hayvanların yaklaşık değeri 4,5 milyon lira olduğu, senetlerin ve çeklerin günü geldiğinde paralarını almak için bankaya gittiklerinde çek ve senetlerin karşılıksız olduğunu görünce dolandırıldıklarını öğrendiler. Çiftçi Lokman Kaymak; “Bankadan kredi çekerek büyükbaş hayvan ile traktör aldım. Mallarımı Yurdalan B.’ye sattım. Paralarımızı ödemedi çekler karşılıksız çıktı. Çekler karşılıksız çıktığı için savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Borçlarımı ödemek için traktörümü sattım ve evimide satıyorum, arkadaşlarımla birlikte mağdur olduk. Devletimizden bize yardımcı olmalarını dedi.

” Çiftçi Mustafa Yıldız; “Yurdalan B.’ye hayvanlarımızı verdik. Buradan üç beş yıl boyunca vadeli hayvan aldı ama herkesin parasını ödedi.

Bilemedik ki son voleyi bizden vuracağını. Bu durum ikinci bir çiflikbank vakası gibi oldu. Benim üç tane ahırım vardı. 35 inek 25 tane küpeli dana olmak üzere 60 adet 410 bin TL’ye hayvan verdim. 10 bin TL’sini gönderdi. 400 bin TL’sini 1,5 yıldır göndermedi. Hiçbir şeyim yok, hiçbir gelirimde yok. İcra’yada verdik. Bizi bugün yarın diye oyaladı. Sıkıştığında ise tehdit ediyor. Burada en az yirmi otuz kişi hayvan verdi. Herkesinde onar, yirmişer kişiye borcu var. Bu bölgeyi komple kapsadı. Biz çok mağduruz. Ben çocuklarımın harçlığı için borç alıyorum. Çocuklarım okuyor. Mağduriyetimin giderilmesini istiyoruz.” Dedi. Esnaf Halil Oğuz Aydın; “Şenkaya’da yem bayisi olarak esnaflık yapmaktayım. Mağdur olan çiftçilere 2 yıla aşkındır yem verdim. Yaklaşık iki yıldır yem borçlarını toplayamadım, bende karşı tarafa mağdur oldum. Çiftçi arkadaşlarımda mallarını sattıklarını ve paralarını alamadıklarını iddia ettiler. Onlar mağdur olunca dolaylı olarak bende mağdur oldum.” Dedi. Çiftçi Kasım Bilanik; Yıllardır Yurdalan B. gelip buradan vadeli hayvan alıyordu ama parasını alıyorduk. Son zamanda gelip burada 810 tane hayvan alıp bunun karşılığında çek ve senetler verdi. Çekler Serdar Y.’ye aitti. Bize ödemesini kurbanda yapacaktı. Ödeme günü geldiğinde bankaya gittik çeklerimiz karşılıksız çıktı. Çeklerin sahibi Serdar Y.’yi aradık. Buda dediki Yurdalan B. çeklerimi çalmış bu şekilde ödeme yapmıyorum dedi.

Bizde Yurdalan B. ile görüştüğümüzde bizi tehdit ediyor gidin bildiğiniz yere şikayet edin dedi.

Bizde gidip savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Devletimizden yardım bekliyoruz. Şuan hayvanlarımız yok ahırlarımız boş, buradaki çiftçilerimiz mağdur oldu. Herkesin bankaya borcu var ödeme günü geldiğinde ödeme yapamıyoruz.” Dedi. Sebahattin Bilanik; Benim Yurdalan B. İle beş altı yıl ticaretim oldu. Paramı gününde ödüyordu. Son birbuçuk yılda şebeke olduklarını sonradan anladık. İlçe ve köylerinden 810 tane hayvan gitti. Kendim 108 tane hayvan verdim. Tüm arkadaşların alacağı 4.5 milyon lira yapıyor. Ben 880 bin liralık hayvan verdim. Benimle birlikte 10 kişi daha mağdur, çünkü bende karşıdan almıştım.” Dedi. Şenkayalı çiftçiler biz mağdur olduk diğer illerdeki çiftçiler bu tür şahıslara inanıpta hayvanlarını çek ve senetle satmasınlar dediler. Ayrıca bazı çiftçiler Yurdalan B.'yi aradığında telefonlara cevap vermediğini belirttiler. Çiftçiler yetkililerden mağduriyetlerinin giderilmesi için yardım talep ediyorlar.



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