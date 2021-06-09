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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Senirkent’ten Ağrı’ya uzanan eğitim eli

Senirkent’ten Ağrı’ya uzanan eğitim eli

-Kütüphanede öğrencilerin kitap ve oyunları incelemesi ve mutluluk anları

Kitap Okuma Kütüphane Sparta Kaymakamlık Öğrenciler 

--Sınıfta öğrencinin kitap okuması ve Tutak kaymakamı
--Öğrencinin kitap okuması

( ISPARTA ) -- Ağrı’nın Sorguçlu köyündeki ilkokula modern kütüphane kazandırdılar ISPARTA

- Isparta’nın Senirkent ilçesinde kaymakamlık ve AK Parti İlçe Gençlik Kolları’nın başlattığı ‘Ağrı’da bir köy okuluna kütüphane yapımı’ kampanyası mutlu sonuçlandı. Proje kapsamında Ağrı’nın Sorguçlu köyündeki ilkokula modern bir kütüphane açıldı. Senirkent Kaymakamı Özlem Kılıçtürk ve AK Parti Senirkent İlçe Gençlik Kolları Başkanı Merve Tortop tarafından başlatılan kampanya kapsamında Ağrı’nın Tutak ilçesine bağlı Sorguçlu köyündeki ilkokula modern bir kütüphane kazandırıldı. Kütüphanenin açılışını Senirkent Kaymakamı Özlem Kılıçtürk ve AK Parti Senirkent Gençlik Kolları Başkanı Merve Tortop, Tutak Kaymakamı Ahmet Karaaslan ile birlikte yaptı. Açılışta minik öğrencilerle pasta kesildi. Daha sonra öğrenciler kütüphaneyi gezerek, zeka oyunlarından oynama fırsatı buldular. Kılıçtürk ve Tortop, açılıştan sonra okuldaki öğrencilerle sohbet ettiler. Merve Tortop, kütüphanenin açılması için kendilerine destek veren ilçe halkına ve Senirkent Belediye Başkanı Kadir Heybeli’ye teşekkür etti. (AİK-ASA-
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