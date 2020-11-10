- “Seni Çok Özledim Paşam” bestesi Türkiye ile buluştu



- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından sosyal medya üzerinden paylaşılan bir videoda Murat Kalkan’ın yazıp bestelediği “Seni Çok Özledim Paşam” adlı eser seslendirildi. Sinema Genel Müdürlüğü’nün arşivlerinden temin edilen görüntülerde, Atatürk’ün Trabzon, İzmir, Balıkesir, Diyarbakır, Bursa gibi illere yaptığı ziyaretler, 10’ncu Yıl Konuşması ve vapurla Dolmabahçe’ye gelişine yer verildi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 82’nci yıl dönümünde tüm yurtta anılıyor. Yapılan törenlerin yanı sıra sosyal medyada da yüz binlerce paylaşım ile Atatürk sevgisi dile getiriliyor. Bunlar arasında yer alan bir video ise hem 10 Kasım’a özel olarak bestelenen türküsü hem de daha önce gün yüzüne çıkmamış görüntüleri ile dikkat çekiyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından sosyal medya üzerinden paylaşılan videoda duygu yüklü bir esere yer verildi.

Bakan Ersoy’un “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle anıyorum” notuyla paylaşılan videoda, piyano ve bağlamanın uyumlu birlikteliğiyle “Seni Çok Özledim Paşam” adlı modern türkü seslendirildi. Eserde, Atatürk’ün yaşamından ve cenaze törenlerinden ilk kez yayınlanan görüntüler de kullanıldı. Tozlu arşiv raflarından çıkan görüntüler Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Sinema Genel Müdürlüğü arşivlerinden temin edilen görüntülerde, Atatürk’ün Trabzon, İzmir, Balıkesir, Diyarbakır, Bursa gibi illere yaptığı ziyaretler, 10’ncu Yıl Konuşması ve vapurla Dolmabahçe’ye gelişine yer verildi.

Atatürk’ün Kurtuluş Savaşı’nın gazetesi olarak bilinen Hakimiyet-i Milliye’yi incelemesi, Anadolu seyahatleri sırasında bir çocuğun Atatürk’e şiir okuması ve naaşının Dolmabahçe’den Yavuz Zırhlısı ile İzmit'e götürülmesi gibi anlar, klibi tarihçilerin ilgisine sunuyor. 15 yıl arayla iki ayrı tören Görüntülerde, 21 Kasım 1938’de Atatürk'ün cenazesinin Etnoğrafya Müzesi'ne nakli sırasında kortejin Talat Paşa Bulvarı'ndan geçmesi, aynı gün İstanbul'dan getirilen naaşın, TBMM önündeki katafalkta konulması, 10 Kasım 1953’te cenazenin Anıtkabir'e nakli sırasında Etnoğrafya Müzesi'nden çıkarılması ve naaşın Etnoğrafya Müzesi'nden Anıtkabir'e nakli de yer aldı. Videoda, “Seni Çok Özledim Paşam” isimli eserin söz yazarı ve bestecisi Murat Kalkan, bu çalışmada Türk Halk Müziği ile Batı Müziğini harmanladıklarını belirterek, “Ortaya özgün ve modern bir eser çıktı. Buna modern bir ağıt diyebiliriz” ifadelerini kullandı. Atatürk’ün bir görüntüsünden çok etkilendiğini, bunun üzerine eline sazı alarak eseri icra ettiğini anlatan Kalkan, “Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın hayata geçirmek istediği bu proje benim yaptığım eserle fazlasıyla örtüşünce ortaya çok kıymetli bir çalışma çıktı” aktarımında bulundu. Eseri, Murat Kalkan ile birlikte Sena Özbinar Açık seslendirirken, aranjörlüğünü Uğur Yıldız yaptı. Çalışmada, keman, gitar, piyano, klarnet, bağlama ve perküsyon kullanıldı. “Seni Çok Özledim Paşam” adlı eserin sözleri şöyle: “Sen bugün doğdun, adın istiklal Gözlerinde istikbal nefesinde mertlik koşar Gözlerin hep hattımda Memlekete sen verdin yaşam Özgürlüğü vurdun kıyılara Seni çok özledim Paşa’m Seni çok özledim Gazi Paşa’m Açtığın yolda yok izmihlal Toprağında minnet var, bakışında gurur yatar.” (MH-



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