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11 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Şener Şen korona virüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Şener Şen korona virüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı

ARŞİV-

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Hastane 


- Türk sinemasının usta ismi Şener Şen, korona virüs nedeniyle hastaneye kaldırılarak tedavi altın alındı. Türk sinemasının sevilen ismi Şener Şen’in Covid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Usta sanatçı, korona virüs testinin pozitif çıkması nedeniyle hastanede tedavi altına alındı. 78 yaşındaki Şen’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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