Şener Şen korona virüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı

- Türk sinemasının usta ismi Şener Şen, korona virüs nedeniyle hastaneye kaldırılarak tedavi altın alındı. Türk sinemasının sevilen ismi Şener Şen’in Covid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Usta sanatçı, korona virüs testinin pozitif çıkması nedeniyle hastanede tedavi altına alındı. 78 yaşındaki Şen’in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım