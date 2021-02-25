Semiha Peker'in katil zanlısı yakalandı

-Hastaneye götürülüşü

-Katil zanlısının gazetecilerin cevaplarını yanıtlaması

-Arşiv görüntüler



( MANİSA )- Katil zanlısı Kocataş; "Beni Aldattığı için Öldürdüm" MANİSA



- Manisa’nın Salihli ilçesinde pompalı tüfekle sevgilisi Semiha Peker(33)'i öldürüp olay yerinden kaçan katil zanlısı 42 yaşındaki Yalçın Kocataş, olaydan 2 gün sonra Kula ilçesinde yakalandı. Emniyetten çıkarılırken gazetecilerin sevgilisini niye öldürdüğünü sorması üzerine, katil zanlısı Kocataş, sevgilisini kendisini 4 defa yakın arkadaşları ile aldattığını öne sürdü. Manisa'nın Salihli ilçesinde 23 Şubat Salı günü işe gitmek için servis bekleyen sevgilisi Semiha Peker(33)'i pompalı tüfekle öldürüp olay yerinden kaçan katil zanlısı Yalçın Kocataş(42), emniyet güçlerinin sıkı takibi sonucu Kula ilçesinde kıskıvrak yakalandı. Olaydan sonra önce Alaşehir İlçesine, ardından da Kula ilçesine geldiği tespit edilen katil zanlısı, Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sıkı takibi sonucu kıskıvrak yakalandı. İlçenin Zaferiye Mahallesi 4 Eylül Caddesi üzerinde barınmak için yer aradığı tespit edilen Yaşar Kocataş, ekiplerce yakalanmasının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Kocataş'ın buradaki işlemlerinin ardından Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği öğrenildi. "Beni aldattığı için öldürdüm" Sağlık raporu için İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden devlet hastanesine götürülürken İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde gazetecilerin sevgilisini neden öldürdüğünü sorması üzerine, katil zanlısı Kocataş, sevgilisi Semiha Peker'in kendisini 4 defa yakın arkadaşları ile aldattığın öne sürdü. Pişman olmadığını da vurgulayan Kocataş, sağlık işlemleri için Kula Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olay; Salihli ilçesinde yaşayan ve Turgutlu ilçesindeki bir tavuk fabrikasında çalışan 1 çocuk annesi Semiha Peker, sabah saat 07.00 sıralarında servise bineceği Şehitler Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinin önüne geldi. Peker'in arkadaşlarıyla servisi beklediği sırada hafif ticari araçla gelen Yalçın Kocataş, genç kadına pompalı tüfek ile 3 el ateş etti. Saldırgan hafif ticari araçla kaçarken, kanlar içinde yere yığılan Semiha Peker, ihbar üzerine gelen ambulansla yakındaki özel hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. (HY-



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