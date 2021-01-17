- Semeru Yanardağı’ndaki patlama korkuttu



- Endonezya’nın Java Adası’ndaki Semeru Yanardağı’nda meydana gelen patlama paniğe neden oldu. Endonezya’nın Java Adası’ndaki en yüksek yanardağ olan Semeru’da dün yerel saatte 17.24’te patlama meydana geldi. Yanardağın yaklaşık 5.6 kilometre yüksekliğe kül ve duman püskürttüğü belirtildi. Yanardağ çevresindeki yerleşim yerlerinden görülen yoğun duman paniğe neden olurken, patlamanın ardından can kaybı ve yaralanma bildirilmedi. Semeru Yanardağı'nda en son aralık ayında patlama yaşanmış ve bölgedeki 550 kişi tahliye edilmişti.



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