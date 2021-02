-ustaların çalışmasından detaylar

( GAZİANTEP -ÖZEL) Semercilerin "çoban" sevinci- Devletin çobanlara verdiği destek en çok semer ustalarını sevindirdi GAZİANTEP



- Gaziantep’te, kaybolmaya yüz tutan mesleklerden olan semercilik devletin çobanlara verdiği desteklerle yeniden canlanıyor.Gelişen teknolojiyle kaybolmaya yüz tutan meslekler arasında gösterilen semercilik Gaziantep’in Nizip ilçesinde yaşatılmaya çalışılıyor. 47 yıldır binek hayvanları için semer üreten Müslüm Dokuyucu, mesleklerinin bitmek üzere olduğu sırada devletin çobanlara verdiği desteklerle yeniden canlılık kazandığını söyledi.



Çobanların vazgeçilmezi olan at, katır ve eşekler için yıllardır semer üreten Dokuyucu, hayvancılığın yapıldığı her yere semer gönderdiklerini belirterek, “Aldığımız siparişleri Midyat, Sivas, Tokat tarafına gönderiyor. Aldığımız siparişler bir gün ya da iki gün sürüyor fiyatı ise 150-200 lira arasında oluyor” dedi.

“En çok eşekler için semer üretiyoruz”Tarım ve Orman Bakanlığının çobanlara verdiği destekleme den sonra işlerinin eskisi gibi olmaya başladığını kaydeden Dokuyucu, “Devletimiz de çobancılığa destek vermesiyle işlerimiz biraz oynadı eskiden dipteydi şimdi daha iyi oldu. Ata az, katıra az ama eşeğe çok sipariş alıyoruz. Eşek çoban hayvanı olduğundan ve heybesinde yük taşıdığından daha fazla oluyor” diye konuştu.





