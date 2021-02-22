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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
'Şemdinli usulü' kayağa büyük ilgi

'Şemdinli usulü' kayağa büyük ilgi

Kayak yapanlar

Öğretmenler Öğretmen Öğrenciler 

-Düşenler
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( HAKKARİ ) "Şemdinli usulü" kayağa büyük ilgi- Tahta kayaklarla kayan gençlere öğretmen ve öğrenciler de eşlik etti HAKKARİ

- Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Aşağı Kayalar köyünde kendi imkanlarıyla yaptıkları kayak takımlarıyla karlı tepelerde kayak yapan gençlerin eğlencesine ilçede görev yapan öğretmen ve öğrenciler de eşlik etti. İlçeye 23 kilometre mesafedeki köyde yaşayan vatandaşların dayanıklılığıyla bilinen dişbudak ağacından yaptıkları kayak takımlarıyla kayak yapmaları, bölge halkının en büyük eğlencesi haline geldi. "Liyan" adını verdikleri takımlarla her gün kayak yapan gençlerin bu etkinliği, çevre köy ve mezralarda yaşayanlardan da ilgi görmeye başladı.
Şemdinli İmam Hatip Okulu öğretmenleri ve öğrencileri, Kayalar köyüne gelerek köylülerle beraber dişbudak ağacından yapılan kayak takımlarını ayaklarına takarak kaymaya çalıştı. Öğretmenler ve öğrenciler, Türk bayrağını açarak kayak yapmanın keyfini yaşadı. (MSA-Y)
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