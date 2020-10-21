Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Şemdinli’de yarı olimpik yüzme havuzunun temelli atıldı

Şemdinli’de yarı olimpik yüzme havuzunun temelli atıldı

Temel atma töreni

Yüzme Kanaat Önderleri Yüzme Havuzu Temel Atma Töreni Siyasi Parti 

-İnşaat alanı
-Başkan Saklı'nın açıklamaları

( HAKKARİ ) -- Belediye Başkanı Tahir Saklı:- “Anlaşılıyor ki terör azalınca, huzur geldikçe ilçenin hak ettiği hizmetler de geliyor” HAKKARİ

- Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ihale edilen yarı olimpik yüzme havuzunun temelli atıldı. İlçenin Pesan mevkiinde bulunan Şemdinli Belediyesine ait garaj bölgesinde yapımı için çalışmalara başlanan yarı olimpik yüzme havuzun temel atma törenine Kaymakam Yakup Güven, Belediye Başkanı Tahir Saklı, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Demirel, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Erdoğan Carık, AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar ve muhtarlar katıldı.
Temelli atılan yarı olimpik yüzme havuzunun içerisinde; sauna, kapalı yüzme havuzu, açık otopark, izleyici terası, duş odaları, fitness salonu, hamam ve buhar odaları yer alacak. Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, ilçede Gençlik ve Spor Bakanının destekleriyle yarı olimpik yüzme havuzunun temelini attıklarını belirterek, “Anlaşılıyor ki terör azalınca, huzur geldikçe ilçenin hak ettiği hizmetler de geliyor. Şu anda kanaat önderleri, muhtarlar, siyasi parti ve sendika temsilcilerimizle, kaymakamımız ve protokol üyeleriyle beraber yarı olimpik yüzme havuzumuzun temel atma törenini gerçekleştirdik. Tabi buradaki vatandaşlar daha iyisini hak ediyor. Geç gelen bir hizmet oldu ama sonunda yapılmaya başlandı” dedi.
(MSA-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kibariye Başbakan Davutoğlu'nu Çok SevdiKibariye Başbakan Davutoğlu'nu Çok Sevdi
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Belgrad Ormanı Doldu Taştı!Belgrad Ormanı Doldu Taştı!
Atatürk'ün Bilinmeyen FotoğraflarıAtatürk'ün Bilinmeyen Fotoğrafları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement