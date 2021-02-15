Şemdinli’de PKK terör örgütüne kınama



- Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde bir araya gelen vatandaşlar, Gara bölgesinde silahsız 13 güvenlik görevlisinin PKK terör örgütü tarafından şehit edilmesini kınadı. Ellerindeki Türk bayraklarıyla İlçe Jandarma Komutanlığı önünde toplanan vatandaşlar terörü kınadı. Şemdinli Güvenlik Korucuları Derneği Başkanı Ubeydullah Şen’in de aralarında bulunduğu grup adına bir açıklama yapan Şemdinli Güvenlik Korucuları Derneği Sözcüsü Fikri Algül, “Eli kanlı terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın siyasi sığınma hayalleriyle ülke ülke dolaşmasının ardından Hollanda'ya gitmek üzere geldiği Kenya'nın başkenti Nairobi'deki havaalanında güvenlik güçlerimizce yakalanarak 15 Şubat 1999'da Türkiye'ye getirilmesinin üzerinden 22 yıl geçmiştir. Aradan geçen zamana rağmen, güvenlik güçlerimizin içeride ve dışarıda kalleş PKK terör örgütüne karşı verdiği mücadele, milletimizin güçlü desteği ve dualarıyla terör tehdidinin kökü kazınıncaya dek devam etmiştir. Türkiye'nin sadece terör örgütüyle değil, teröre destek veren, paravanlık yapan ve terörü meşrulaştıran, normalleştiren kişi ve yapılarla da mücadelesi sürmüştür, sürecektir. Terörün, sadece elinde silah olan teröristlerle değil, ona destek veren sivil görünümlü ikiyüzlülerle de kendine alan açmaya çalışanlarla mücadelesi kararlılıkla sürmüştür. Türkiye bu kirli ilişkileri açık etme ve bütün terör örgütlerinin belini kırma gayretinden bir an bile geri durmayacaktır. Büyük ve güçlü Türkiye; ne terör örgütlerine, ne onların sahiplerine, ne uzantılarına ne de destekçilerine geçit vermeyecektir. Buradan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. PKK terörünü bir kez daha kınıyoruz. Allah milletimize, devletimize zeval vermesin. Vatan bölünmez, bölünmeyecek. Teröre ağır darbeler indirmeye devam edecek, kökünü kazıyacağız” dedi.

Açıklamanın ardından kalabalık, ‘kahrolsun PKK, kahrolsun hainler’ sloganı attı. (MSA-HA-Y)



loading...