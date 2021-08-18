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Şemdinli’de orman yangını
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18 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Şemdinli’de orman yangını

Şemdinli’de orman yangını

yanan ormanlık alan

Sosyal Medya Yangın Ormanlı Altın Orman Yangını 

-ekiplerin müdahalesi

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde dün akşam çıkan örtü yangınının büyük bölümü ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Şemdinli Kaymakamlığı yangınla ilgili resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Şemdinli ilçemiz Günyazı köyü Yiğitler Mezrasının üst kısımlarında dün akşam saatlerinde başlayan örtü yangınına, personellerimiz, güvenlik birimlerimiz ve vatandaşlarımız tarafından müdahale edilmiş ancak arazinin engebeli ve dağlık olmasından dolayı, rüzgârın da etkisiyle birlikte belli bir alanda yayılmıştır. Devam eden çalışmalar sonrasında alanın büyük çoğunluğu kontrol altına alınmıştır. Söndürme ve soğutma çalışmaları devam etmekte olup, yerleşim yerine herhangi bir sıçrama durumu söz konusu değildir” denildi.
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