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26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Şemdinli’de öğretmenlere korona virüs aşısı

Şemdinli’de öğretmenlere korona virüs aşısı

Aşılamadan detay

Öğretmenler Öğretmen Sağlık Ocağı Bakanlık 

-Açıklamalar

( HAKKARİ ) - HAKKARİ

- Hakkari’nin Şemdinli ilçesindeki öğretmenlere korona virüs aşısı yapılmaya başlandı. Hakkari genelinde öğretmenler için ilk aşı Şemdinli’ye bağlı Durak köyündeki sağlık ocağında yapıldı. İlçede ilk aşı Üzümkıran ve Korgan köyünde görev yapan öğretmenlere yapıldı. Açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Müdürü Cihat İnan, “Bugün eğitim camiası olarak ilk aşılarımızı Durak köyündeki sağlık ocağında olmaya başladık. İlk etapta Korgan ve Üzümkıran ilk ile ortaokulu öğretmenlerimiz aşı olmaya başladı.
Milli Eğitim ve Sağlık bakanlıklarımızın planlaması doğrultusunda ikinci grupta yer alıyordu öğretmenlerimiz. Özellikle bu süreçte öğretmenlere öncelik verilmesinden dolayı çok teşekkür ediyoruz” dedi.
(MSA-Y)
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