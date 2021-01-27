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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Şemdinli'de karla mücadele çalışması

- Şemdinli'de karla mücadele çalışması

Yol açma çalışması

( HAKKARİ ) HAKKARİ

Köy Yolları Karla Mücadele Aşırı Yağış Kar Yağışı 


- Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde yürütülen karla mücadele çalışması aralıksız devam ediyor. Şemdinli ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, ilçe özel idaresi ekipleri de yol açma ve genişletme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçe özel idaresi ekibi, bölgede etkili olan kar yağışının ardından geceli gündüzlü çalışmalarını sürdürerek kapanan köy yollarını birer birer ulaşıma açıyor. "Bazen yolumuzu kaybediyoruz" Köylerin ilçeyle bağlantısını sağlamak için gece gündüz çalışan karla mücadele ekipleri, çoğu zaman yollarını kaybettiklerini belirterek, “Bazen aşırı yağış ve tipi nedeniyle yolumuzu kaybediyoruz. Bazen uçurumlardan zor kurtuluyoruz. Sabahlara kadar çalışmalarımız sürüyor. Amacımız köylerinde mahsur kalan vatandaşlarımıza bir an önce ulaşmak. Kapanan köy yollarının açılması için daha çok çalışıyoruz" dedi.
(MSA-Y)
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