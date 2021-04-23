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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Şemdinli'de dağ keçileri görüntülendi

Şemdinli'de dağ keçileri görüntülendi

Yola inen dağ keçileri

( HAKKARİ ) HAKKARİ

Kamera Keçi Gesi Cep Telefonu 


- Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde bağlı Aktütün köyü yakınlarına kadar inen dağ keçileri görüntülendi. Bölgede terör olaylarının bitmesi yaban hayatını olumlu etkiledi. Sayıları her geçen gün artan ve yaşam alanları genişleyen dağ keçileri de artık yerleşim alanları yakınlarında görülmeye başlandı. Aktütün köyü bölgesinde dolaşan dağ keçileri, kısa süre sonra gözden kayboldu. Köyde yaşayanlar da bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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