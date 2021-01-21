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21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Şemdinli'de çiftçilerin kış çilesi

Şemdinli'de çiftçilerin kış çilesi

İnsan boyuna ulaşan karı yararak yürümeye çalışan vatandaşlar

Görece Hayvancılık Kar Yağışı Hayvan Yaz Mevsimi 

-Genel ve detay

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. İnsan boyuna kadar ulaşan kar yağışı hayvancılık ve çiftçilik yapan vatandaşları olumsuz etkiledi. Şemdinli ilçesine bağlı Alan köyünde etkili olan kar yağışı, insan boyuna ulaştı. Alan köyünde hayvancılıkla uğraşan Hurşit Akbaş (55), uzun yıllardır ilk defa bu kadar yoğun bir kar yağışı ile karşılaştıklarını belirterek, “Evimizden hayvanlarımızın bulunduğu ahıra gitmekte zorlanıyoruz. Köyde yer yer insan boyuna kadar kar yağdı. Kışın zorluğunu yaşıyoruz, yaz mevsiminde de inşallah bereketini göreceğiz” dedi.

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