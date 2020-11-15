Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
'Semavercilik'le geçen bir ömür: Hilmi usta - ERZURUM

'Semavercilik'le geçen bir ömür: Hilmi usta - ERZURUM

"Semavercilik"le geçen bir ömür: Hilmi usta - ERZURUM - Erzurum Kalesi ve çevresinden drone detayı - İş yerinden detaylar - Hilmi Akkaş'tan detay - İş yerindeki tamire gelen semaverlerden detay - Hilmi Akkaş usta ile röportaj - İsmail Kara ile röportaj"Semavercilik"le geçen bir ömür: Hilmi usta - Erzurum 'da yaşayan 79 yaşındaki Hilmi Akkaş, unutulmaya yüz tutan semavercilik mesleğini yıllardır yaşatmayı sürdürüyor - Hilmi Akkaş: - "Şimdi yaşlandık, artık eskisi gibi çalışamıyoruz. Beden yorgun düşüyor. Severek yaptığımız için uzun süre çalıştık"ERZURUM (AA) - İSMAİL HAKKI DEMİR - Erzurum 'da çocuk yaşta öğrendiği semavercilik mesleğini 69 yıldır sürdüren Hilmi Akkaş, kaybolmak üzere olan mesleği geleceğe taşımak istiyor.Unutulmaya yüz tutan mesleğini yaşatma gayretinde olan 79 yaşındaki Akkaş, merkez Yakutiye ilçesindeki atölyesinde semaver tamiri yapıyor.Ömrünü adadığı mesleğini unutturmamak ve geleceğe taşımak amacıyla çalışmalarını sürdüren Akkaş'a, ustalığı öğrettiği İsmail Kara eşlik ediyor.Çok sayıda kişiye mesleği öğreten Akkaş, deneyimlerini gelecek nesillere aktarmak istiyor. - "Eskiden ustalar çok disiplinliydi"Hilmi Akkaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çıraklığa 10 yaşında başladığını, İranlı bir ustanın yanında çalışarak semaverciliği öğrendiğini söyledi.

Bir süre Erzurum 'da çalıştıktan sonra askerlik öncesi İstanbul'da döküm işini de öğrendiğini ifade eden Akkaş, vatani görevinin ardından ömrünün kentte semavercilikle geçtiğini söyledi.

"Şimdi eski semaverler kalmadı artık daha basit semaverler yapılıyor." ifadesini kullanan Akkaş, en iyi semaverlerin eski Rus yapımları olduğunu vurguladı. Erzurum 'da hem döküm işi yapıp hem de semaver üretmeye devam ederek yıllarca çalıştığını dile getiren Akkaş, "Sevdiğim bir işi yaptım. Sevmesem yapmazdım zaten. Çıraklar da yetiştirdim. Eskiden ustalar çok disiplinliydi. Ustaların yanında çalışmak öyle kolay değildi ama şimdi kolay. Eskiden ustalarımıza hizmetimiz çok boldu. Şimdi çırak bulmak bile zor." dedi.
Akkaş, eskisi gibi tamire semaver gelmediğini, semaver kullanımının da azaldığını söyledi.

- "Severek yaptık"Yıllar önce büyük kahve semaverlerinin arızalarını onardıklarını, kırılan parçaları ise döküm yaparak giderdiklerini anlatan Akkaş, şunları kaydetti:"Şimdi yaşlandık, artık eskisi gibi çalışamıyoruz. Beden yorgun düşüyor. Severek yaptığımız için uzun süre çalıştık. Ben eskiden bir işi yaptığım zaman bir daha yapmazdım. 15 günde 10 semaver yapardım ve sağlam olurdu. Önemli olan eski semaverlerin parçasını yapmak. Bu işleri bilen yapar, bilmeyen yapamaz. Bu zamana kadar binlerce semaver yaptık. Türkiye'nin her yerine gönderirdik. Semaverin tarihi değeri vardır, kıymetlidir çünkü el sanatı kıymetlidir. Biz çoğu semaverlerimizi elde yaptık."Hilmi ustadan mesleği öğrenen İsmail Kara ise ustasıyla 1967'den beri çalıştığını belirterek, "Bu işleri ondan öğrendim. Eskiden bu işler yoğundu ancak şimdi öyle değil." dedi.

İran Muhabir Uttu Irak 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Suriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı TamamladıSuriye Sınırında 564 Kilometrelik Güvenlik Duvarı Tamamladı
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
İranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını diktiİranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını dikti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı