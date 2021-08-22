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Selin vurduğu köyde hasar tespit çalışması başladı
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22 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Selin vurduğu köyde hasar tespit çalışması başladı

Selin vurduğu köyde hasar tespit çalışması başladı

Çalışmalardan detay

( KARS ) KARS

Sel Baskını Hasar Tespit Büyükbaş Hayvan Hayvan Dere Yatağı 


- Kars’ta selin vurduğu Aynalı köyünde hasar tespit çalışması başladı.
Kars'ın Susuz ilçesine bağlı Aynalı ve Ortalar köyünde önceki gün sel baskınında hasar gören evlerde hasar tespiti yapılıyor. AFAD İl Müdürlüğü’nce yapılan çalışmalarda ilk belirlemelere göre yağış nedeniyle Aynalı köyünde 15 ve Ortalar köyünde 4 ev ve ahırda maddi hasar meydana geldi, 8 büyükbaş hayvan telef oldu. Aynalı, Alçılı, Ortalar, Çamurlu, Kayadibi ve Davul köyünden geçen dere yatağının taşması sonucu köylerin merkez ile bağlantısı kesilirken İl Özel İdaresi ekipleri kapalı bulunan yolları yeniden ulaşıma açtı. Öte yandan Yapılan hasar tespitinin ardından vatandaşların mağduriyetlerinin giderileceği öğrenildi. (KRS-ÖB)
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