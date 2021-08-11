Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Selin vurduğu Cide ve Şenpazarı adeta göle döndü
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Selin vurduğu Cide ve Şenpazarı adeta göle döndü

Selin vurduğu Cide ve Şenpazarı adeta göle döndü

- İlçelerden detaylar

Mahsur Kaldı Sağanak Yağış Şiddetli Yağış Sağanak Köprü 

-- Selden detaylar

(KASTAMONU)- Köprüler yıkıldı, ilçe merkezi sular altında kaldı KASTAMONU

- Kastamonu'da etkili olan sağanak yağış, Cide ve Şenpazarı ilçesinde de taşkınlara sebep oldu. Cide'de cadde ve sokaklar göle dönerken, Şenpazarı'nda ise ilçe merkezi sular altında kaldı, köprüler yıkıldı, ev ve iş yerlerini su bastı. Kastamonu'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış, çok sayıda ilçe de sel ve taşkınlara sebep oldu. Sel suları nedeniyle birçok ilçede hayat dururken, heyelanlar sebebiyle de yollar kapandı, köprüler yıkıldı, araçlar ve iş yerleri sular altında kaldı. Belediye ekiplerince şu ana kadar evlerinde mahsur kalan yaklaşık 50 kişi de kurtarıldı, ayrıca mahsur kalan vatandaşlara ulaşmak için ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Şenpazar ilçesinde de etkili olan şiddetli yağışla birlikte dereler taştı, ilçe merkezi sular altında kaldı. Sel sebebiyle ev ve iş yerlerini su basarken, araçlar da sokaklarda mahsur kaldı. Cide'de yağış sebebiyle sel meydana gelirken, cadde ve yollar adeta göle döndü. Ekiplerin ve vatandaşların sel ile mücadelesi sürüyor.
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı