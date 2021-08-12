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Selin vurduğu Ayancık'tan geriye bu görüntüler kaldı
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12 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Selin vurduğu Ayancık'tan geriye bu görüntüler kaldı

Selin vurduğu Ayancık'tan geriye bu görüntüler kaldı

BÖLGENİN DRONE GÖRÜNTÜLERİ

( SİNOP - DRONE) SİNOP

Karayolları İş Makinesi Batın Helikopter Sanayi Sitesi 


- Selin vurduğu Sinop Ayancık’ta yıkım çok büyük oldu.Sinop’un Ayancık ilçesinde dün etkili olan yağışların sele dönüşmesiyle sel suları önene gelen her şeyi yıktı. İlçedeki karayolları sabahın ilk saatlerinde trafiğe açıldı. Trafiğin açılmasıyla birlikte birçok iş makinesi ve kamyon tahribatın izini silmek için çalışmalara başladı.
Bölgede hala helikopter ile insan tahliyesi devam ederken, iş yeri ve dükkanlara biriken çamurlar da temizleniyor. Ayancık Çayı’na biriken sel kalıntıları da iş makineleri ile temizlenerek kenara alınıyor. Muhtemel bir sel tehlikesine karşı dere tekrar genişletiliyor.İlçede sanayi sitesi tamamen sular altında kalırken, birçok araç ve dükkan da çamurla kaplandı. Vatandaşlar ve ekipler sel sularının ters çevirdiği araçları saplandıkları yerden çıkardı. Hasar tespit çalışmaları sürerken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu bölgedeki incelemelerini sürdürüyor.1 kişinin kayıp olduğu iddiasıAyancık Babaköy köyünde yaşayan bir kişiye ailesinin ulaşamadığı öğrenildi. Bunun üzerine AFAD tarafından bölgede arama çalışması başlatıldı.(ED-SLH-
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