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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Selin gelişini böyle görüntülediler

Selin gelişini böyle görüntülediler

-Vatandaşların kamerasından selin gelmesi

Hafta Sonu Tarım Kamera Şiddetli Yağış Kaçış 

--Vatandaşların panikle kaçışmaları
--Selin oluşturduğu hasardan fotoğraflar

( DENİZLİ )- Selin önce sesi, sonra kendisi geldi DENİZLİ

- Denizli’nin Acıpayam ilçesinde etki olan yağışın ardından oluşan sel tarım arazilerine zarar verdi. Dere yatağından gelen selin önce sesini duyan vatandaşlar, metrelerce yükseklikteki suyu görünce kaçacak yer aradı. Denizli’de hafta sonundan itibaren özellikle yüksek kesimlerde etkili olan şiddetli yağış ve dolu, bu kez Acıpayam ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran şiddetli yağış, ilçeye bağlı Kelekçi Mahallesinde suya dönüştü. Tarım arazilerine zarar veren sel, yollardaki asfaltları yerinden söktü. Mahallenin içinden geçen Hacıosmanlar Deresinin taşması sonucu oluşan selin yaralarını sarmak için ekipler seferber oldu. Hacıosmanlar Deresinin kenarına toplanan vatandaşlar, cep telefonlarının kayıt tuşuna basarak olası seli beklemeye başladı.
Önce sesini duydukları seli görmek için merakla bekleyen vatandaşlar, karşılarında azgın sel sularını görünce kaçacak yer aradı. Vatandaşların yaşadığı korku ve panik anları ise yine kendi cep telefonlarının çektiği görüntülere yansıdı. (MB-Y)
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