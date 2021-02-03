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03 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Selin ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor

Selin ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor

Drone ile havadan görüntü

Tarım Hasar Tespit Direksiyon 

-yerden detay görüntü
-Selzede Kadir Çınar röportaj
-Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile AFAD ekiplerinin hasar çalışması

( KIRKLARELİ - DRONE) KIRKLARELİ

- Kırklareli’nin Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinde dün meydana gelen selde zarar gören ev ve tarım arazilerinde hasar tespit çalışmalarına başlandı. KBabaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinde yaşanan sel sonrası Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile AFAD ekipleri çalışma başlattı. Selde evinin ve arabasının büyük hasar gördüğünü belirten selzede Kadir Çınar, “Sel gece saat 03.30 ile 04.00 gibi başladı.
Anonslardan sonra ben dışarı çıkana kadar su bel boyuna kadar geldi. Bir daha da hiç bir şey yapamadık, evimizden dışarı çıkamadık. Suların çekilmeye başlamasının ardından evde 1 buçuk karış, arabada ise direksiyona kadar su vardı” dedi.
Alpullu beldesinde afetten hasar gören mahalle yolları onarım çalışmaları sürüyor. (HC-
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