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- Selimiye’de bayram namazı coşkusu
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20 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
- Selimiye’de bayram namazı coşkusu

- Selimiye’de bayram namazı coşkusu

Selimiye’de bayram namazı coşkusu

Bayram Coşkusu Bayram Namazı Uttu Normalleşme 

-Edirne Selimiye Camii'nde bayram namazını kılmaya gelen vatandaşlardan görüntü
-Genel detaylar

( EDİRNE ) EDİRNE

- Edirne Selimiye Camii’nde, sabahın ilk ışıklarıyla beraber bayram namazı, maske, mesafe ve hijyen koşulları sağlanarak camilerde kılındı. Tüm yurtta bayram coşkusu, sabahın erken saatlerinden itibaren Edirne’de bayram namazı hareketliliği ile başladı.
Kurban Bayramı namazı için camilerin yolunu tutan vatandaşlar sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun şekilde namazlarını kıldı. Edirne’de Selimiye Camii'nde ilk bayram namazı kılındı. Korona virüs salgını sebebiyle geçtiğimiz yılarda buruk geçen bayram namazı bu yıl normalleşmeyle birlikte sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralları çerçevesinde kılınabileceği bilgisi üzerine vatandaşlar sabahın ilk ışıklarıyla camilere koştu. Bayram namazını kılmak için vatandaşlar, erken saatlerden itibaren Selimiye Camii’nin yolunu tuttu. Burada kurallar çerçevesinde namaz kılan vatandaşlar, okunan hutbeyi dinledi. Daha sonra dualar etti. Açılamada yapan vatandaşlar, Kurban Bayramının bütün Müslümanlar için hayırlı olmasını dileyerek, tüm Müslüman aleminin bayramını kutladı. (MB-
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