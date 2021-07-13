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'Selfie' çekerken Dicle Nehri'ne düşen kadını vatandaşlar kurtardı
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13 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
'Selfie' çekerken Dicle Nehri'ne düşen kadını vatandaşlar kurtardı

'Selfie' çekerken Dicle Nehri'ne düşen kadını vatandaşlar kurtardı

Sudan çıkarılan kadının sedye ile ambulansa taşınması

Hastane Altın Çekim Sağlık Ekipleri Köprü 

-Kadının ambulansa konulması
-Genel ve detay

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır’ın Sur ilçesi Tarihi Ongözlü Köprüde öz çekim yapan 2 çocuk annesi kadın, dengesini kaybederek Dicle Nehrine düştü. Çığlıklar üzerine kadın, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılarak ambulansla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay, dün gece geç saatlerde Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesi Tarihi Ongözlü Köprüde meydana geldi. İddiaya göre 2 çocuk annesi N.D., isimli kadın, öz çekim yapmak için köprünün duvarlarına çıktı. Bu sırada çekim yapan N.D., geriye doğru yaslanmasıyla dengesini kaybederek köprüden Dicle Nehri'ne düştü. Vatandaşlar kadını sudan çıkardı İmdat çığlıkları üzerine çevredekiler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirirken, köprü çevresinde bulunan vatandaşlar da kadının düştüğü alana girmeye başladı.
Vatandaşların bulduğu N.D., battaniye yardımıyla su içerisinde taşınarak çıkarıldı. Vatandaşların yardımıyla çevrede hazır bekletilen ambulansa alınan N.D., hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. N.D.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. (SI-AKK-Y)
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