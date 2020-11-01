Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Selendililer depremzedeler için birlik oldu

Selendililer depremzedeler için birlik oldu

Yardım kolileri

Depremzede Deprem Yardım Kampanyası Gesi Deprem Bölgesi 

-Yardımların kamyona yüklenmesi
-Toplu detay
-Kamyonun hareketi

( MANİSA )-Manisa'nın Selendi ilçesinde bir günde toplanan 320 battaniye ve 300 adet gıda kutusu depremzedelere ulaştırılmak üzere İzmir’e gönderildi MANİSA

- Mansa'nın Selendi ilçesinde, İzmir'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası deprem bölgesindeki vatandaşlara destek olmak için başlatılan yardım kampanyasına vatandaşlar büyük destek verirken yardımlar yola çıktı. Selendi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından başlatılan yardım kampanyasında vatandaşların getirdikleri battaniye ve kuru gıda kolileri kamyona yüklenerek deprem bölgesine gönderildi. Selendi Kaymakamlığı tarafından başlatılan yardım seferberliği sonrası Selendili vatandaşlar 24 saat içerisinde kampanyaya kayıtsız kalmayarak akın akın yardımlarını Selendi Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına teslim ederek İzmir'deki depremzedelerin yanında olduklarını gösterdi. Yardım kolilerini teslim alan vakıf yöneticileri bugün yardım malzemelerini kamyona yükleyerek depremzedelere gönderdi. 24 saatte 320 adet battaniye ve 300 adet gıda kolisi yardımını teslim alan vakıf Müdürü Çağlar Yılmaz, "İzmir'de yaşanan deprem sonrası depremzedeler için başlanılan yardım kampanyasına ilçe halkımız büyük ilgi gösterdi. Bizler de teslim aldığımız yardım kolilerini depremzedeler ulaştırmak için bölgeye gönderdik. Dualarımız onlarla." dedi.
Yardım kampanyası sırasında bir vatandaşın eşinin rahatsızlığı nedeniyle Ramazan ayında oruç tutamadığını belirterek eşinin fidyesine karşılık 36 adet battaniye bağışladığı öğrenildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
Depremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su BastıDepremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su Bastı
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı