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30 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Selendi'de kızılçam fidanları toprakla buluştu

Selendi'de kızılçam fidanları toprakla buluştu

Okul Bahçesi Tören

Saygı Duruşu Öğretmenler Öğretmen Öğrenciler Halk Oyunları 

-Halk Oyunları
-Fidan dikimi
-Fidan sulaması

( MANİSA ) MANİSA

- Manisa'nın Selendi ilçesinde Orman Haftası ve Ağaç Bayramı kutlamaları kapsamında yapılan törenin ardından 600 ağaç kızılçam fidanı toprakla buluştu. Selendi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizatörlüğünde yapılan İlçe Orman İşletme Şefliğin tarafından finanse edilen kızılçam fidanları dikimi öncesi Pınarlar Şehit Savcı Ethem Ekim Okulu öğrencileri tarafından program düzenlendi.
Okul bahçesinde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından öğrenciler tarafından şiirler okunarak halk oyunları gösterileri düzenlendi.
Okul bahçesinde yapılan gösterinin ardından mahalle yakınında hazırlanan bölgeye 600 adet kızılçam fidanı protokol üyelerinin de katılımıyla toprakla buluştu. Açılan çukurlara dikilen kızılçam fidanları Selendi İlçe Orman İşletme Şefliğine ait arazözlerle can suları verildi.
Programa Selendi Kaymakamı Ali Yıldırım, Selendi Belediye Başkan yardımcısı Aşkın Akkoç, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Ömer Can Çeri, İlçe Emniyet Amiri Metin Demirel, İlçe Orman İşletme Şefi Sait Akgün, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ataşman ve Şube Müdürü Yüksel Kanyılmaz, İlçe Sağlık Grup Başkan vekili Hastane Başhekimi Dr. Güldane Kaçar, Pınarlar Şehit Savcı Ethem Ekim Okulu Müdürü Ömer Karagöz, okul müdürleri, öğretmenler ve mahalle muhtarı ile mahalle halkı katıldı.

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