Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Sele neden olan sağanak yağış sonrası temizleme çalışmaları aralıksız sürüyor

Sele neden olan sağanak yağış sonrası temizleme çalışmaları aralıksız sürüyor

-İş makinaları çalışması

Sağanak Yağış Bild Elektrik Kesintisi Hasar Tespit 

- -Belediye ekipleri temizlik çalışmaları

( KÜTAHYA -ÖZEL) KÜTAHYA

- Kütahya'nın Emet ilçesinde yaklaşık 1 saat süren sağanak yağış bazı mahallelerde sele neden oldu. İlçede bazı mahallelere 5 saattir elektrik verilemiyor. Edinilen bilgiye göre, ilçede akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sele neden oldu. Sel sularından dolayı kaldırım taşları yerinden söküldü ve ilçedeki bazı mahallelere 5 saattir elektrik verilemediği bildirildi.
Emet Belediyesi ekipleri, bozulan yolları düzeltme ve yollarda biriken sel artıklarını temizleme çalışmalarına iş makinalarıyla aralıksız devam ediyor. Öte yandan TEDAŞ ekiplerinin, elektrik kesintisi olan mahallelerde sorunun giderilmesi için çalışmalara devam ettiği bildirildi.
İlçenin alt kısmında bulunan Emet Çayı kenarındaki tarlaları su bastığı, hasar tespit çalışmalarının gün ağarınca yapılacağı bildirildi.
(YD-EFE)
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement