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03 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Sele kapılan damat ve kayınpedere son görev

Sele kapılan damat ve kayınpedere son görev

cenaze töreni ve namazı

( İZMİR ) -- İzmir'deki selde araçlarıyla sele kapılıp hayatlarını kaybeden damat ve kayınpeder, defnedildi İZMİR

Başsağlığı Cenaze Cenaze Namazı 


- İzmir'in Menderes ilçesinde, araçlarıyla sele kapılıp hayatlarını kaybeden Kaan Soydan (45) ve kayınpederi Hıdır Öztürk'ün (65) cenazeleri, Buca Kaynaklar Mezarlığına defnedildi. İzmir'in Menderes ilçesinde, pandemi nedeniyle Yeniköy'de bir evde kalan Hıdır Öztürk, ziyarete gelen damadı Kaan Soydan ile tarlasına gitmek üzere aracına bindi. Öztürk ve Soydan, Balaban Deresi'nde sele kapıldı. Selde mahsur kalan ikiliden önce Kaan Soydan'ın, ardından da Hıdır Öztürk'ün cansız bedenine ulaşıldı. Soydan’ın selden kurtulmak için araçtan çıktığı ve taşan dere sularına kapılarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Her ikisi de iki çocuk babası olan Soydan ve Öztürk'ün cenazeleri için Buca Kaynaklar Mezarlığında cenaze namazı kılındı, ardından defnedildi. Cenazeye Kaan Soydan'ın eşi Figen Soydan, Hıdır Öztürk'ün eşi Cevriye Öztürk, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, AK Parti İzmir Milletvekilleri Cemal Bekle, Ceyda Bölünmez Çankırı ve Mahmut Atilla Kaya, CHP İzmir Milletvekilleri Kamil Okyay Sındır, Ednan Arslan ve Mahir Polat, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Bayraklı Belediye Başkanı Serdal Sandal, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç katıldı.
Hıdır Öztürk'ün eşi Cevriye Öztürk ve Kaan Soydan'ın eşi Figen Soydan, kendilerine başsağlığı dileyen AK Parti'li Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir Valisi Köşger ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'a devletin verdiği destek nedeniyle teşekkür etti. Kılınan cenaze namazı sonrası tabutlar protokol tarafından taşındı. (CA-
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