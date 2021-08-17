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Selden kurtulan yaşlı adamla Bakan Pakdemirli'nin duygulandıran diyaloğu
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17 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Selden kurtulan yaşlı adamla Bakan Pakdemirli'nin duygulandıran diyaloğu

Selden kurtulan yaşlı adamla Bakan Pakdemirli'nin duygulandıran diyaloğu

- Bakanın Mustafa Kemal Ünal ile diyaloğu

( BARTIN ) BARTIN

Demirli Allah Forma Yaşlı Adam Irak 


- Bartın'ın Zafer köyünde selden kurtulan Mustafa Kemal Ünal le görüşen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Sayın Cumhurbaşkanımız bu millete efendi değil hizmetkar olmaya geldik diyor ya 20 yıldır devlet bu hale geldi" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulus ilçesine bağlı Zafer köyünde selden etkilenen vatandaşları ziyaret ederken Mustafa Kemal Ünal ile karşılaştı. Burada Ünal'a "Var mı bir şeye ihtiyacınız" diyen Bakan Pakdemirli, "Şu anda sizi gördük mutlu olduk Allah razı olsun. Hiçbir ihtiyacımız yok. Devletimiz zaten bizimle beraber. Gördük, yaşadık. Ama şuna inandık ki Cenab-ı Allah’tan başka bizi sevenlerde varmış. 67 yaşındayım ben bunu öğrendim" dedi.
Bakan Pakdemirli de "Devlet büyüktür. Devlet yaraları sarar. Rabbim çaresiz dert vermesin. Maddi her şey bir şekilde hallolur ama önemli olan can kaybı olmasın. Devlet millete hizmet için var. Sayın Cumhurbaşkanımız bu millete efendi değil hizmetkar olmaya geldik diyor ya 20 yıldır bu devlet bu hale geldi." şeklinde konuştu.
Ünal ise "İnanın şunu gördük devletin tüm ekipleri uzmanlarıyla, üniformalarıyla, baş komiserleriyle geldiler burada kürek kürüdüler bizim içimiz gitti. Dediler ki biz bunun için varız. Gurur duyduk. Gerçekten gözlerimiz yaşardı komutanım bırak dedim. Çevik kuvvet Baş komiseri geldi burada dedim ki efendim bırakın biz yaparız. Yok biz bunun için varız dedi.
Vallahi gurur duydum. Ben gerçekten insan olduğumu öğrendim. Bizi vatandaşları sevenleri olduğunu öğrendim. Çok gururluyum. Allah bu ülkenin başından Cumhurbaşkanımızı eksik etmesin" dedi.
(BB-OA
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