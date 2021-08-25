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Selden etkilenen çiftçilere 89 büyükbaş hayvan gönderdiler
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25 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Selden etkilenen çiftçilere 89 büyükbaş hayvan gönderdiler

Selden etkilenen çiftçilere 89 büyükbaş hayvan gönderdiler

Hayvanlardan görüntü

Beraberlik Sel Felaketi Kadıoğlu Büyükbaş Hayvan Hayvancılık 

-Genel görüntü
-Röportaj

( YALOVA ) YALOVA

- Yalova’da hayvancılık faaliyeti gösteren Fersan Livestock firması, sel felaketinden etkilenen Kastamonu ve Sinop illerindeki besicilere destek olmak adına 89 büyükbaş damızlık ve besi danası gönderdi. Firma merkezi Yalova’nın Kadıköy beldesinde bulunan Fersan Livestock firması, sel felaketinden etkilenen çiftçilere yardım eli uzattı. 89 büyükbaş damızlık ve besi danası 4 kamyona yüklenerek Kastamonu ve Sinop’a gönderildi. Büyükbaş hayvanlar Yalova’daki birlik vasıtasıyla sığır yetiştiriciler birliklerine teslim edilecek. Fersan Livestock Genel Müdürü Ali Karakadıoğlu, selden etkilenen besicilere destek olmak istediklerinin belirterek, “Çorbada bir tuzumuz olsun dedik. Kastamonu’ya 42 hayvan, 47 de Sinop’taki yetiştiricilerimize gönderiyoruz. Bu günlerde yardımlaşma çok önemli. Yalova Tarım İl Müdürüne, Kastamonu ve Sinop damızlık birliklerine çok teşekkür ediyoruz. Bu günlerde birlik beraberlik çok önemli. O anlamda da bizde böyle bir yardım yapmayı kendi bütçemize göre uygun bulduk hayırlı olur inşallah” dedi.

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