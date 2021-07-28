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Selden dolayı kapanan yol ulaşıma açıldı
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28 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Selden dolayı kapanan yol ulaşıma açıldı

Selden dolayı kapanan yol ulaşıma açıldı

Van Hakkâri Karayolu sel

Mahsur Kaldı Kapanma Sağanak Sel 

-Araçların mahsur kalması
-Genel detay görüntüler

( VAN ) VAN

- Van'ın Başkale ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle meydana gelen selde kapanan Van-Hakkari Karayolunda ulaşımı açıldı. Van- Hakkari karayolunun Güzeldere mevkiinde etkili olan şiddetli sağanak, bir süre sonra sele yol açtı. Yüksek kesimlerde sel suları ile inen taş ve toprak yığınları karayolunu ulaşıma kapattı. Yolun ulaşıma kapanması ile birlikte Van, Başkale ve Hakkari istikametine giden onlarca araç mahsur kaldı. Bir minibüste mahsur kalan vatandaşlar çevredekilerin yardımı ile bulundukları araçtan çıkarıldı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen Karayolları 11'nci Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolda çalışma başlattı. Yaklaşık 2 saat kapalı kalan yol ekiplerin özverili çalışmaları sonucu yeniden ulaşıma açıldı.
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