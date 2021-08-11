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Selden dehşete düşüren görüntüler... Yollar çöktü, direk devrildi, araçlar sel sularında sürüklendi
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11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Selden dehşete düşüren görüntüler... Yollar çöktü, direk devrildi, araçlar sel sularında sürüklendi

Selden dehşete düşüren görüntüler... Yollar çöktü, direk devrildi, araçlar sel sularında sürüklendi

ayancık ilçesinden görüntüler

( SİNOP )- Ayancık Çayı taştı, onlarca araç sel sularında sürüklendi SİNOP

Mahsur Kaldı Sel Felaketi Kontrol Noktası Helikopter Köprü 


- Sinop'un Ayancık ilçesi sele teslim oldu. Şiddetli yağış sonrası taşan Ayancık Çayı, köprüleri yıktı, önüne ne kattıysa sürükledi, ilçeyi sular altında bıraktı. Sinop’un Ayancık ilçesinde yaşanan sel felaketi nedeniyle ilçeyle ulaşımı sağlayan yol kapandı. Bölgeye kurtarma helikopterleri sevk edildi. Ayancık Yolu dağdan gelen sel sularının etkisiyle ulaşıma kapandı. Yol üzerinde sel sularının etkisiyle kayalar taşındı. Şehre girmek isteyenler ve şehir de olanlar bulunduğu yerde mahsur kaldı. Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Yolun kapalı olması nedeniyle alternatif yolları deneyerek şehre ulaşmaya çalışıyor. Ayancık Yolu’nun kapandığı bölümde sahilde bir evin denize kaydığı gözlemlendi. Ayancık Yolu’nun açmak için bölgeye gelen iş makinelerinin de çabası sonuçsuz kaldı. Jandarma ekipleri Ayancık Yolu üzerinde kontrol noktası kurarak önlem aldı. KontrIl noktasında ambulanslar da hazır bekletiliyor. Henüz sel nedeniyle yaşanan bir kayıp veya can kaybı bilgisi ulaşmadı. Şehirde mahsur kalanları çıkarmak için kurtarma helikopterleri de bölgeye sevk edildi.
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