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13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Selde TIR'ın altına sürüklenen kadını kurtaran şoför o anları anlattı

Selde TIR'ın altına sürüklenen kadını kurtaran şoför o anları anlattı

- TIR'dan detay ve genel görüntü

Yaşlı Kadın Polis Aracı Sağanak Yağış En Yaşlı Kadın Cep Telefonu 

-- Bölgeden detay ve genel görüntü
-- TIR şoförü ile röportaj
-- Kurtarılma anı görüntüsü

( İZMİR ) -- TIR şoförü, 'Bir dakika kadar daha kurtaramasaydık ölürdü kadın' İZMİR

- İzmir'in Buca ilçesinde gece saatlerinde sel sularında TIR'ın altına sürüklenen bir kadın, TIR şoförü, bekçiler ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Kadını sel sularından kurtaranlardan kahramanlardan TIR şoförü, o anları anlattı. İzmir'i etkisi altına alan sağanak yağış gece saatlerinde etkili olurken, birçok ilçede sağanak yağış sebebiyle sel meydana geldi. Buca ilçesinde Gaziosmanpaşa ve Özbekistan caddelerinin kesiştiği noktada 66 yaşındaki Bahtiye Tuna isimli kadın sel sularına kapıldı. Sele kapılan Tuna, TIR şoförü, bölgedeki bekçiler ve vatandaşlar tarafından kurtarılarak polis aracıyla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde sürüklenmeye bağlı yaralar oluşan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Sel sularına kapılarak TIR'ın altına sürüklenen kadını kurtaran kahramanlardan olan TIR şoförü Süleyman Özden, kadının nasıl kurtarıldığını anlattı. Özden, "Ben yola gidecekken rampada sel vardı. Selden dolayı benim araba rampayı çıkamadı ve burada rampada kaldı. Yaşlı kadın sel sularına kapıldı. Geldi ve benim aracımın altına girdi. Sağ olsun o saatlerde görevli olan bekçi arkadaşların ve bizlerin de müdahaleleriyle kadını kurtardık. TIR'ın ön tekerleğinin altında kaldı ve uzun uğraşlar sonucu kurtardık. Çok şükür sağlığı iyi, sabaha kadar da hastanedeydik. Sağlığı sıhhati yerinde çok şükür. O anda tedirginlik olduk, korktuk. Amacımız o kadıncağızı kurtarabilmekti. Çok uğraştık kurtarmak için, kadıncağız TIR'ın altına sıkıştı. Kurtarmaya çalışırken çamurluk kırıldı. Ben arabayı geri bıraktıkça su kadını tekrar arabanın altına itiyor. Büyük uğraşlar sonucunda son anda kurtardık. Zaten bir dakika kadar daha kurtaramasaydık ölürdü kadın. Ama şu an sağlığı sıhhati yerindeymiş, karakoldan da bilgi aldım ben. Herhangi bir problem yok çok şükür. Zaten kadının ifadesi şu olmuş: 'Eğer o TIR şoförü durmasaydı, ben kurtulamayabilirdim' demiş. Allah'ın bir hikmetiydi, oldu. Bizler de vesile olduk. Allah bir daha böyle bir şey göstermesin" açıklamasında bulundu. Kurtarılma anı kamerada Öte yandan sel sularında sürüklenen kadının kurtarılma anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde sel sularına kapılan ve tırın altına sürüklenen yaşlı kadının TIR şoförü, vatandaşlar ve bekçiler tarafından kurtarılması yer aldı. (AÇ-
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