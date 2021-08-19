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Selde tahliye edilen Yıldız apartmanı yıkılıyor
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19 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Selde tahliye edilen Yıldız apartmanı yıkılıyor

Selde tahliye edilen Yıldız apartmanı yıkılıyor

Bozkurt'ta yıkılan yıldız apartmanı

( KASTAMONU ) KASTAMONU

Kamera Sel Felaketi Felaket Cep Telefonu Yıkım Çalışmaları 


- Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen sel sonrasında zarar gören ve yıkım kararı alındığı için tahliye edilen binanın yıkım çalışmalarına başlandı.Batı Karadeniz bölgesinde 11 Ağustos tarihinde meydana gelen sel felaketi sonrasında Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde bir çok ev ve iş yeri zarar gördü. Yapılan incelemelerle birlikte selden zarar gören 5 katlı Yıldız Apartmanı için yıkım kararı alındı. Alınan kararla birlikte vatandaşlar, kurtarabildikleri eşyaları sırtlarına yükleyerek yıllarca yaşadıkları binayı terk etmek zorunda kaldı. Yıldız Apartmanının yıkım çalışmaları ise bugün sabah saatlerinde başladı.
İş makinesiyle yıkımı gerçekleştirilen binayı, çevredeki vatandaşlar çaresiz gözlerle izledi. Bazı vatandaşlar ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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