Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Selde sürüklenen kadının kurtarılma anı kamerada

Selde sürüklenen kadının kurtarılma anı kamerada

- Sel sularından görüntü

Yaşlı Kadın Polis Aracı Sağanak Yağış En Yaşlı Kadın Cep Telefonu 

-- Bekçilerin kurtarma çalışmasından görüntü

( İZMİR ) Selde sürüklenerek tırın altında kalan yaşlı kadının kurtarılma anı kamerada İZMİR

- İzmir'in Buca ilçesinde sel sularında sürüklenen kadın, bekçiler tarafından kurtarıldı. O anlar bir cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. İzmir'i etkisi altına alan sağanak yağış gece saatlerinde etkili olurken, birçok ilçede sağanak yağış sebebiyle sel meydana geldi. Buca ilçesinde Gaziosmanpaşa ve Özbekistan caddelerinin kesiştiği noktada 66 yaşındaki Bahtiye Tuna isimli kadın sel sularına kapıldı. Sele kapılan Tuna, bölgedeki bekçiler tarafından kurtarılarak polis aracıyla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde sürüklenmeye bağlı yaralar oluşan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. O anlar kamerada Sel sularında sürüklenen kadının kurtarılma anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde sel sularına kapılan ve tırın altına sürüklenen yaşlı kadının bekçiler tarafından kurtarılması yer aldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralıİzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralı
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı