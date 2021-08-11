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Selde mahsur kalanlar helikopterlerle kurtarıldı
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11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Selde mahsur kalanlar helikopterlerle kurtarıldı

Selde mahsur kalanlar helikopterlerle kurtarıldı

Kurtarılma görüntüleri

( SİNOP ) SİNOP

Hastane Sel Felaketi Aşı Felaket Helikopter 


- Sinop’un Ayancık ilçesinde meydana gelen sel felaketinde evlerin çatılarında mahsur kalan vatandaşlar helikopterlerle kurtarıldı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından kurtarma anlarını gösteren nefes kesen görüntüler yayınlandı. Helikoptere bağlı kancayla evlerin çatısına inen görevlilerin kurtarma anları saniye saniye kaydedildi. Vatandaşların teker teker yukarı çekilerek helikoptere alındığı görüldü.
Ayancık ilçesine kara ulaşımında sel nedeniyle yaşanan problemler helikopterle aşıldı. Birçok noktada evlerden tahliyeler havadan gerçekleştirildi.
Milli Savunma Bakanlığı da bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Hava Kuvvetlerimize ait AS-532 tipi helikopterler, Sinop ve Kastamonu’da meydana gelen sel felaketinde arama-kurtarma görevine devam ediyor. Helikopterlerimizin sel bölgesinden kurtardığı vatandaşlarımız, emniyetli yerlere ve hastanelere naklediliyor" denildi.
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