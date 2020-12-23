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23 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Selde köprüleri yıkılınca evlerini terk etme zorunda kaldılar

Selde köprüleri yıkılınca evlerini terk etme zorunda kaldılar

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( ARTVİN ) - ARTVİN

- Artvin’in Borçka ilçesinde bulunan bir mahalleye ulaşımın sağlandığı köprü yıkılınca, mahalle sakinleri evlerini terk etmek zorunda kaldı. Artvin’in Borçka ilçesine bağlı Güreşen köyü Suadiye mahallesinde ulaşımı sağlayan köprü, geçtiğimiz yıllarda taşan dere nedeniyle yıkıldı. Ulaşımı sadece bu köprü üzerinden geçerek yapabilen mahalle sakinleri, kendi imkanlarıyla köprüyü onarmak isteseler de başaramadılar. Yıkılan köprünü yerine yenisi yapılmayınca ise mahalle sakileri isyan ederek evlerini terk etmek zorunda kaldılar. Bölge halkından Hakan Tataroğlu, mahalledeki evinin eşyaların taşırken yaptığı açıklamada "Mahallemize araç giremiyor. Kendi imkanlarımızla derenin üzerinden dereye düşme tehlikesini göze alarak yaya ancak geçebiliyoruz. Korku içinde eve gidiyoruz. Hastamız olduğunda zor anlar yaşıyoruz. Köye ulaşımı sağlayan köprümüzü dere aldı. Yerine derme çarpma menfezler konuldu. Üzerinden korku içinde eve gidiyoruz, şimdi ise evin eşyaların bir kısmını boşalttım. İlçedeki kiralık eve taşınıyoruz. Yetkililerden bu çileden bizleri kurtarmasını bekliyoruz” ifadelerine yer verdi. Öte yandan İl Özel İdaresi ve DSİ Bölge Müdürlüğü yetkilileri sadece bir hanenin ve tarım arazilerinin bulunduğu mahallenin köprüsünün yapılması için önce bölgede bulunan derenin ıslah edilmesi gerektiğini, bunun için de yeni bir ihale süreci içinde olduklarını belirttiler. (ZA-ÖS-Y)
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